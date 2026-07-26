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bild.de logobild
26 Июля 2026, 17:45
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Подозреваемый в нападении на ЛГБТ-параде в ФРГ уже был осужден за подготовку теракта

После осуждения молодого человека отправили на курсы по дерадикализации.

Подозреваемый в нападении на ЛГБТ-параде в ФРГ уже был осужден за подготовку теракта.
Подозреваемый в нападении на ЛГБТ-параде в ФРГ уже был осужден за подготовку теракта.

Разыскиваемый после нападения на Christopher Street Day в Берлине Абдул Баллут ранее уже планировал теракт. В 2025 году он пытался уехать в Сирию, однако был задержан в Ливане и возвращен в Германию как гражданин ФРГ, передает bild.de

В мае 2026 года суд берлинского района Тиргартен приговорил Баллута к году и десяти месяцам заключения за подготовку тяжкого преступления против государственной безопасности. Прокуратура требовала два года и десять месяцев и обжаловала решение. Пока рассматривалась апелляция, полиция временно следила за мужчиной, прослушивала его телефон, а сам он находился на свободе, но должен был еженедельно отмечаться у куратора.

Баллут также начал посещать консультации по дерадикализации. Как пишет WELT, он добровольно пришел на встречи 15 июня и 9 июля, а следующий разговор был назначен на следующий день после нападения. Всего ему планировали назначить 26 таких консультаций.

После нападения следователи нашли телефон Баллута в поврежденном фургоне. Полиция продолжает разыскивать его по всей Европе и предупреждает, что мужчина может быть вооружен и опасен.

Источник
bild.de logobild
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