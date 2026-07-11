Мужчина взял в заложники женщину в берлинском супермаркете.

С вечера пятницы мужчина удерживает женщину в супермаркете Берлина. На месте работают крупные силы полиции, пытаясь мирно разрешить инцидент.

С вечера пятницы в берлинском районе Марьенфельде продолжается крупная операция полиции. По данным правоохранителей, около 22:00 в супермаркете Rewe мужчина угрожал женщине ножом и взял её в заложницы, передает euronews.com

Операция продолжалась и ранним утром в субботу. Около 7:30 полиция подтвердила изданию «Die Zeit», что ситуация остаётся напряжённой.

Как сообщил корреспондент агентства dpa, супермаркет оцеплен по широкому периметру. Перед зданием заняли позиции бойцы спецподразделения SEK.

Кроме того, на месте находятся многочисленные патрульные машины, кареты скорой помощи и автомобили пожарной службы. Рано утром сотрудники полиции приставили к зданию лестницу, чтобы получить представление о происходящем внутри супермаркета.

О мотивах нападения, а также о характере отношений между предполагаемым преступником и женщиной пока ничего не известно.

Сотрудники, которые в момент инцидента находились в супермаркете, смогли покинуть здание невредимыми. Ими сейчас занимаются сотрудники экстренных служб.

Один из работников рассказал подробности газете Bild: «Преступник стоял у кассы, не хотел выкладывать товары на ленту, а затем внезапно вытащил нож».

Полиция пока не подтвердила эту версию событий. Ведомство лишь сообщило, что находится в тесном контакте с нападавшим и делает всё возможное, чтобы мирно разрешить ситуацию.