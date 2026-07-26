ЛГБТ-парад в Берлине прервали из-за наезда авто на людей: 1 погибший, 16 раненых.

В Берлине досрочно завершился ежегодный гей-парад Christopher Street Day (CSD) после сообщений о наезде автомобиля на участников шествия. Полиция заявила, что один человек погиб, 16 пострадали. Ведутся поиски подозреваемых.

"Пожалуйста, идите домой, CSD прерван", - такое сообщение разместили в соцсетях организаторы парада около 22.30 по берлинскому времени в субботу, 25 июля, передает dw.com

Масштабная операция проходила в районе парка Тиргартен в центре столицы, где завершался парад.

Как пишет Bild со ссылкой на очевидцев, на людей на большой скорости наехал белый фургон. После этого водитель вышел из кабины и скрылся. На большом экране у Бранденбургских ворот высветилась надпись "Эвакуация".

По данным газеты Tagesspiegel, площадку для спасательных и полицейских вертолетов оборудовали прямо перед зданием бундестага.

СМИ: Преступник мог быть вооружен мачете

Полиция Берлина сообщила агентству dpa, что, по словам очевидцев, покинувший фургон преступник был вооружен холодным оружием и нанес людям резаные раны. "Так нам рассказали свидетели. Что там якобы лежат люди с ножевыми ранениями", - рассказал пресс-секретарь полиции.

По его словам, сейчас эти данные проверяются в рамках расследования. Также следователи выясняют, был ли злоумышленник один или действовал в группе.

Газета Bild пишет, что у преступника было "колюще-режущее оружие". Газета B.Z. - что он был вооружен мачете.

По данным dpa, полиция разыскивает 21-летнего мужчину, который был в исправительном учреждении до мая 2026 года. Следователи в ближайшее время намерены опубликовать фотографии подозреваемого. Die Welt уточняет, что машину, которая наехала на участников прайда, арендовал родившийся в 2005 году Абдул Б. Источники газеты сообщают, что арендатор машины известен полиции "в религиозном контексте".

Die Welt также пишет, что один из жителей дома, где полиция провела обыск, рассказал, что молодой человек еще несколько месяцев назад якобы хвастался планами совершить нападение и выражал недовольство своей жизнью в Германии.

Атака была совершена вечером 25 июля в районе Тиргартен недалеко от Бранденбургских ворот, где проходил ежегодный ЛГБТ-парад Christopher Street Day. Белый автомобиль въехал в толпу, после чего, по словам очевидцев, врезался в дерево. Погибла женщина, еще 16 человек пострадали.

По данным полиции, подозреваемый после столкновения покинул автомобиль и скрылся. Полиция также выясняет, что произошло после этого - возможно, имело место нападение с холодным оружием. Свидетели сообщают, что несколько человек получили ножевые ранения, некоторые говорят, что видели мужчину с мачете, пишет n-tv.

Полиция Берлина обнародовала фотографию 21-летнего Абдула Б., которого подозревают в совершении наезда на людей во время Christopher Street Day, и обратилась к населению с просьбой помочь в его розыске. По данным полиции, подозреваемый худощавого телосложения, ростом около 190 см, возможно, одет в черное худи и белые брюки.

Правоохранители предупреждают, что мужчина может быть опасен, и просят не вступать с ним в контакт, а при обнаружении немедленно звонить в полицию.

СМИ сообщали, что Абдул Б. известен правоохранительным органам и может быть связан с исламистской средой. Ранее, по данным dpa и Die Welt, он отбывал наказание в учреждении для несовершеннолетних и был освобожден в мае 2026 года.

Трагедия произошла вечером 25 июля в районе Тиргартена недалеко от Потсдамской площади. Автомобиль въехал в толпу, после чего врезался в дерево. По последним данным, погибла женщина, 16 человек пострадали, трое из них - в критическом состоянии.