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rupor.md logorupor
11 Июня 2026, 11:30
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Жительница Кагула получила 20 лет тюрьмы за двойное убийство

Суд Кагула вынес приговор 31-летней женщине, признав ее виновной в убийстве двух человек и назначив наказание в виде 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура.

Жительница Кагула получила 20 лет тюрьмы за двойное убийство.
Жительница Кагула получила 20 лет тюрьмы за двойное убийство.

По версии следствия, 11 сентября 2025 года женщина выпивала дома в компании знакомых в Кагуле, а когда большинство гостей разошлись, на кухне остались только брат ее сожителя и женщина, к которой хозяйка дома испытывала сильную ревность. На почве алкогольного опьянения между ними вспыхнул конфликт. В ходе ссоры обвиняемая ударила соперницу ножом в живот, а мужчину — в грудь, в результате чего обе жертвы скончались на месте от полученных ранений, сообщает rupor.md

Следствие выяснило, что женщины враждовали и раньше: за несколько месяцев до трагедии подсудимая уже нападала на эту же женщину и ударила ее пепельницей по голове. В день убийства обвиняемую также заметил случайный прохожий в центре Кагула, когда она стояла на проезжей части с кухонным ножом в руках и доставала из кармана второй нож.

До окончательного решения Апелляционной палаты женщина пользуется презумпцией невиновности.

Источник
rupor.md logorupor
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