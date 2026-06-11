Жительница Кагула получила 20 лет тюрьмы за двойное убийство.

По версии следствия, 11 сентября 2025 года женщина выпивала дома в компании знакомых в Кагуле, а когда большинство гостей разошлись, на кухне остались только брат ее сожителя и женщина, к которой хозяйка дома испытывала сильную ревность. На почве алкогольного опьянения между ними вспыхнул конфликт. В ходе ссоры обвиняемая ударила соперницу ножом в живот, а мужчину — в грудь, в результате чего обе жертвы скончались на месте от полученных ранений, сообщает rupor.md

Следствие выяснило, что женщины враждовали и раньше: за несколько месяцев до трагедии подсудимая уже нападала на эту же женщину и ударила ее пепельницей по голове. В день убийства обвиняемую также заметил случайный прохожий в центре Кагула, когда она стояла на проезжей части с кухонным ножом в руках и доставала из кармана второй нож.

До окончательного решения Апелляционной палаты женщина пользуется презумпцией невиновности.