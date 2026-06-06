Джей Ди Вэнс раскритиковал реакцию британских властей на убийство Генри Новака.

Ранее аналогичные обвинения в адрес британских властей выдвигали Госдепартамент США и Илон Маск, передает euronews.com

Вице-президент США Джей Ди Ванс в пятницу раскритиковал реакцию властей Великобритании на убийство белого студента, совершённое сикхом, и обстоятельства этого преступления. По его утверждению, это связано с упадком (западной) цивилизации, вызванным массовой миграцией.

"Генри Новак умер так же, как умирает цивилизация: покинутый, скованный наручниками представителями властей, которые ему не доверяли и о нём не заботились, и обвинённый в преступлениях на почве ненависти, которых он не совершал", - заявил Ванс в X.

"Это убийство столь же трагично, сколь и возмутительно", - добавил американский вице-президент.

Дело 18-летнего Генри Новака, которого полиция заковала в наручники, когда он лежал при смерти на земле после нескольких ножевых ранений, нанесённий ему в декабре прошлого года в южном Саутгемптоне Викрумом Дигвой, стало в Великобритании предметом острой политической полемики.

23-летний Дигва солгал и заявил полиции, что жертвой был он сам и что Новак якобы оскорбил его на расовой почве. Прибывшие на место преступления полицейские приняли его слова на веру. Опубликованная видеозапись показывает, что один из них на слова Новака "меня ударили ножом" отвечает: "не думаю, приятель".

Теперь администрация президента Дональда Трампа всё активнее вмешивается в ситуацию, причём Вэнс, давний критик европейской миграционной политики, стал самым высокопоставленным чиновником США, высказавшимся об этом убийстве.

"Он должен был бы быть жив до сих пор, и так бы и было, если бы последние несколько поколений европейских элит отстояли свои позиции перед политикой самоненависти и массовым нашествием мигрантов, многие из которых презирают Запад и тех, кто его любит", - добавил Вэнс.

"Генри был далеко не первым, кто столь бессмысленно лишился жизни, и я боюсь, что он не станет последним", - сказал он.

В четверг Госдепартамент США в своём заявлении обвинил Великобританию в "двухуровневой" работе полиции.

Технологический магнат Илон Маск, миллиардер и владелец X, также неоднократно высказывался на этой платформе о реакции полиции на нападение с ножом.

Премьер-министр Кир Стармер в четверг обвинил Маска в том, что тот "пытается посеять раскол" в Британии.