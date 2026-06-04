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focus.ua logofocus
4 Июня 2026, 16:32
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Подоляк: Если Лукашенко хочет дожить до пенсии, ему лучше помолчать

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил белорусского лидера Александра Лукашенко, что тому не нужно делать громких заявлений.

Подоляк: Если Лукашенко хочет дожить до пенсии, ему лучше помолчать.
Подоляк: Если Лукашенко хочет дожить до пенсии, ему лучше помолчать.

Кроме того, по словам Подоляка, если с белорусской территории будут лететь дроны или ракеты на Украину, то Киев будет считать Минск активным участником боевых действий, сообщает focus.ua

По словам Подоляка, вся территория Беларуси сейчас простреливается украинским оружием, поэтому ключевые объекты страны могут быть уничтожены в случае эскалации. 

В то же время он отметил, что последние прогнозы Лукашенко в адрес Украины пока воспринимают как пропагандистские. Если же Беларусь будет помогать России в военном плане, то Подоляк пообещал белорусам последствия.

"Тогда бегание с полупустым автоматом или, точнее, с "акашкой" без рожка — это будет детский лепет", — предупредил Подоляк.

Отдельно он предупредил Лукашенко, что белорусское общество не поддерживает российское вторжение в отличие от жителей РФ. Советник главы ОП убежден, что белорусские граждане куда лучше понимают разницу между миром и войной и видят ужасы российской агрессии. Поэтому Лукашенко стоит быть осторожнее, прежде чем угрожать эскалацией.

"Как человеку осторожному, который хочет дожить до пенсии, я знаю, обеспечить транзит власти, династию построить (я все это с сарказмом говорю), но тем не менее ему было бы желательно сегодня просто молчать", — сказал Подоляк.

Источник
focus.ua logofocus
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