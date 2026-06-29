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eurointegration.com.ua logoeurointegration
29 Июня 2026, 10:58
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В Исландии недовольны идеей ЕС о введении испытательного срока для новых членов

Брюссель должен "проявить осторожность" в отношении планов ввести определенный испытательный срок для новых стран-членов, в течение которого их полномочия будут ограничены.

В Исландии недовольны идеей ЕС о введении испытательного срока для новых членов.
В Исландии недовольны идеей ЕС о введении испытательного срока для новых членов.

Об этом в интервью Euractiv заявила министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир, сообщает "Европейская правда".

Комментируя недавние предложения об ограничении возможности для новых стран-членов ЕС использовать право вето по таким чувствительным вопросам, как налогообложение и внешняя политика, Гуннарсдоттир сказала, что эта идея "не слишком вдохновляет".

Она предупредила, что ЕС должен "быть осторожным, идя по этому пути".

Гуннарсдоттир заявила, что понимает, почему Брюссель рассматривает возможность введения защитных мер после "16 лет правления Орбана" – особенно когда речь идет о предотвращении блокирования одной страной поддержки Украины.

29 августа в Исландии состоится референдум по вопросу о том, следует ли стране возобновить переговоры о вступлении в ЕС. Второе голосование будет проведено по любому соглашению.

Рассмотрение новых предложений о "защитных мерах" для новых членов отложено до сентября, чтобы избежать споров во время кампании по референдуму.

Как известно, Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году после финансового кризиса, но переговоры были приостановлены по ее инициативе в 2015 году. Тогда власти объяснили это неудачами еврозоны.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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