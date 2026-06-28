Глава МИД Украины: России пора перестать верить в духов.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал 28 июня в соцсети X, что россияне «любят рассуждать о „духе Анкориджа“», хотя, «как в случае с любым духом, никто толком не знает, что это такое».

«Москве пора перестать верить в духов и вместо этого ответить на серьезные предложения Украины сесть за стол переговоров и завершить войну. Чем дольше Путин отказывается признать реальность того, что он никогда не добьется своих целей на поле боя, тем хуже будут становиться дела для России», — подчеркнул глава украинской дипломатии, пишет rfi.fr

Напомним, выражение «дух Анкориджа» стало использоваться российскими властями (чаще всего — главой МИД РФ Лавровым) после встречи президента США Дональда Трампа и занимающего пост президента России Владимира Путина в Анкоридже на Аляске 15 августа 2025 года.

В Москве под этим термином подразумевали якобы достигнутое «соглашение» с США относительно желаемого Путиным сценария завершения войны в Украине (с «передачей» ему всей территории украинского Донбасса).

На минувшей неделе, после «повортного» для Украины саммита G7 в Эвиане президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью France 2 подтвердил, что во время переговоров в Анкоридже Трамп и Путин якобы обсуждали раздел украинских территорий. По его словам, реализации такого сценария помешало вмешательство европейских союзников.