Под Киевом нашли тело женщины, которую подозревали в покушении на бизнесмена в Монако.

Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сообщается, что тело женщины обнаружили около 23:00 6 июля. По информации источников, женщину застрелили.

Также сообщили, что женщина находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года, сообщает pravda.com.ua

Другой источник УП в правоохранительных органах сообщил, что по делу уже задержаны двое подозреваемых. Один из них является действующим офицером Главного управления разведки, другой — бывшим сотрудником правоохранительных органов.

29 июня, около 21:00, в результате взрыва в Монако пострадали три человека, двое из которых получили очень тяжелые ранения. По данным СМИ, речь идет о украинском бизнесмене Ермолаеве, находящемся под санкциями, и его близких.

После взрыва началась масштабная операция по поиску подозреваемого, заложившего взрывчатку — мужчина попал на записи камер наблюдения. В настоящее время считается, что он успел выехать на территорию Франции.

В последних заявлениях из Монако сообщили, что версию теракта исключают. Вместо этого Генеральная прокуратура княжества начала расследование по факту покушения на убийство и установки взрывного устройства в общественном месте.

СМИ сообщали, что следствие в Монако по делу о покушении на Ермолаева рассматривает версию о причастности СБУ.