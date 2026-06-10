10 Июня 2026, 22:05
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Подозреваемого в нападении на несовершеннолетнего в столице задержали на 72 часа
Инцидент произошел на бульваре Мирча чел Бэтрын в столичном секторе Чеканы. Кадры избиения попали в социальные сети.
Нападавшим оказался 20-летний молодой человек. Ранее он уже привлекался к ответственности за грабеж и аналогичные преступления.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции продолжают проводить действия для выяснения обстоятельств и установления причин данного инцидента.