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10 Июня 2026, 22:05
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Подозреваемого в нападении на несовершеннолетнего в столице задержали на 72 часа

Инцидент произошел на бульваре Мирча чел Бэтрын в столичном секторе Чеканы. Кадры избиения попали в социальные сети.

Подозреваемого в нападении на несовершеннолетнего в столице задержали на 72 часа.
Подозреваемого в нападении на несовершеннолетнего в столице задержали на 72 часа.

Нападавшим оказался 20-летний молодой человек. Ранее он уже привлекался к ответственности за грабеж и аналогичные преступления. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции продолжают проводить действия для выяснения обстоятельств и установления причин данного инцидента.

Источник
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