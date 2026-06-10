Подозреваемого в нападении на несовершеннолетнего в столице задержали на 72 часа.

Нападавшим оказался 20-летний молодой человек. Ранее он уже привлекался к ответственности за грабеж и аналогичные преступления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции продолжают проводить действия для выяснения обстоятельств и установления причин данного инцидента.