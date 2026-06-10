Костюк: Полиция отказалась исследовать вещество, которым меня облили.

«Помните ситуацию, когда двое граждан напали на меня прямо на улице? Хочу показать лишь один момент, потому что мне сообщили, что материалы дела уже готовы к передаче в суд.

Бутылка с веществом, которым меня облили, была направлена на экспертизу. Прошло уже два месяца. Я получил заключение об отказе в проведении экспертизы из-за отсутствия квалифицированных специалистов в области химико-криминалистических исследований. Но самое главное — пакет с бутылкой даже не был открыт.

Я понимаю, если у вас нет экспертов. Но для чего тогда нужны эксперты, если вы даже бутылку не открыли? Мне стыдно за это государство, которое занимается чем угодно, только не защитой прав человека. Позор», — заявил Костюк, сообщает unimedia.info

25 марта депутат Василе Костюк подвергся нападению со стороны двух неизвестных молодых людей. Инцидент произошёл вечером, когда он возвращался домой на своём микроавтобусе после участия в телевизионной передаче.

Лидер партии «Демократия дома» вызвал полицию, которая направила на место происшествия оперативную группу. Двое подозреваемых были доставлены в инспекторат для документирования обстоятельств случившегося, а сам депутат должен был подать официальную жалобу.

Позже Василе Костюк опубликовал видеозапись с регистратора своего автомобиля, на которой зафиксирован момент нападения.

«Они ждали меня у ворот телестудии. Один снимал происходящее на видео, а другой подошёл, открыл дверь автомобиля и плеснул в меня какой-то жидкостью», — заявил депутат.

В полиции обвинения депутата пока не комментировали.