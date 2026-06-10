В столице Северной Ирландии вспыхнули беспорядки после нападения мигранта с ножом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

30-летний суданский мужчина должен появиться в суде в среду по обвинению в покушении на убийство. Ему также предъявлены обвинения в хранении предмета с лезвием в общественном месте и угрозах убийством. Мужчина в возрасте около 40 лет остается в больнице с серьезными травмами глаз, шеи и спины после нападения.

Видео нападения демонстрирует, как несколько человек, среди которых один с клюшкой для ирландского хоккея, противостояли нападающему до прибытия полицейских.

Полиция Северной Ирландии призвала к спокойствию, поскольку в ответ на нападение по всей Северной Ирландии вспыхнули "единичные очаги беспорядков". Люди собрались в нескольких местах, в частности в Лондондерри, Антриме, Ньютаунабее, Баллимени, Бангоре и Белфасте.

Некоторые протесты прошли мирно, но в ряде районов вспыхнуло насилие. Группа из около 100 человек в масках в восточном Белфасте выбивала двери и разбивала окна. Значительная часть из них – подростки. Также были подожжены мусорные баки и автобус.

Пожарно-спасательная служба Северной Ирландии отреагировала на 62 инцидента во вторник вечером. В ближайшие дни на улицах будет усилено полицейское присутствие.







