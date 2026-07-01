Под Альпами создали единый тоннель между Италией и Австрией.

Строители завершили соединение основных тоннелей Бреннерского базисного тоннеля на границе Италии и Австрии.

Это один из ключевых этапов строительства будущей железнодорожной линии, которая после ввода в эксплуатацию станет самой длинной подземной железной дорогой в мире, пишет theins.ru

Последние скальные перемычки были разрушены на глубине около 1400 метров под перевалом Бреннер. В результате восточный и западный основные тоннели образовали непрерывный подземный коридор между двумя странами.

По данным оператора проекта BBT SE, к настоящему моменту пройдено около 220 из 230 км тоннельной системы — примерно 95% от общего объема. После завершения проходки строителям предстоит выполнить отделку тоннелей, уложить железнодорожные пути, смонтировать инженерные системы и провести испытания.

Бреннерский базисный тоннель станет ключевым элементом Скандинавско-Средиземноморского транспортного коридора трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), который соединит Хельсинки с Валлеттой через железнодорожную ось Мюнхен — Верона.

После завершения строительства пассажирские поезда смогут развивать скорость до 250 км/ч, а время в пути между итальянской Фортеццей и австрийским Инсбруком сократится с 80 до 25 минут. Проект также должен перенести часть грузовых и пассажирских перевозок с автомобильного транспорта на железную дорогу, что позволит снизить выбросы и уровень шума в Альпах.