theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
theins.ru logotheins
30 Июля 2026, 07:00
6
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Под Альпами создали единый тоннель между Италией и Австрией

Строители завершили соединение основных тоннелей Бреннерского базисного тоннеля на границе Италии и Австрии.

Под Альпами создали единый тоннель между Италией и Австрией.
Под Альпами создали единый тоннель между Италией и Австрией.

Это один из ключевых этапов строительства будущей железнодорожной линии, которая после ввода в эксплуатацию станет самой длинной подземной железной дорогой в мире, пишет theins.ru

Последние скальные перемычки были разрушены на глубине около 1400 метров под перевалом Бреннер. В результате восточный и западный основные тоннели образовали непрерывный подземный коридор между двумя странами.

По данным оператора проекта BBT SE, к настоящему моменту пройдено около 220 из 230 км тоннельной системы — примерно 95% от общего объема. После завершения проходки строителям предстоит выполнить отделку тоннелей, уложить железнодорожные пути, смонтировать инженерные системы и провести испытания.

Бреннерский базисный тоннель станет ключевым элементом Скандинавско-Средиземноморского транспортного коридора трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), который соединит Хельсинки с Валлеттой через железнодорожную ось Мюнхен — Верона.

После завершения строительства пассажирские поезда смогут развивать скорость до 250 км/ч, а время в пути между итальянской Фортеццей и австрийским Инсбруком сократится с 80 до 25 минут. Проект также должен перенести часть грузовых и пассажирских перевозок с автомобильного транспорта на железную дорогу, что позволит снизить выбросы и уровень шума в Альпах.

Под Альпами создали единый тоннель между Италией и Австрией

Под Альпами создали единый тоннель между Италией и Австрией

Источник
theins.ru logotheins
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте