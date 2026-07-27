В Румынии задержали двух разыскиваемых Австрией граждан Молдовы

Двое граждан Молдовы, разыскиваемых властями Австрии для ареста, были задержаны на пункте пропуска Оанча.

Как сообщили румынские власти, мужчины в возрасте 29 и 38 лет прибыли на пограничный контроль при въезде в Румынию. Они были пассажирами автомобиля с болгарскими регистрационными номерами, передает realitatea.md

Во время проверки пограничники установили, что в отношении обоих мужчин действуют европейские ордера на арест, выданные австрийскими властями.

«В ходе проверки на пограничном контроле было установлено, что на имя обоих мужчин зарегистрированы европейские оповещения о приведении в исполнение ордеров на арест, выданных властями Австрии. Они разыскивались по подозрению в совершении преступлений против собственности на территории Австрии. Задержанных передали оперативной группе Службы уголовных расследований Инспектората полиции уезда Галац для принятия предусмотренных законом мер», — сообщили в Пограничной полиции Румынии.