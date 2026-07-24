Разыскиваемый Австрией молдаванин попался на границе с чужим паспортом.

24-летний гражданин Молдовы, которого австрийские власти разыскивают за преступления против собственности, выявлен в пункте пропуска Оанча. Молодой человек пытался пересечь границу, используя проездной документ другого человека.

Мужчина прибыл на пограничный контроль в качестве пассажира автомобиля с молдавскими регистрационными номерами, передает stiri.md

Во время проверки он предъявил сотрудникам пограничной полиции проездной документ, выданный властями Молдовы. Однако правоохранители заметили, что внешность предъявителя не соответствует фотографии в документе.

После проверки мужчины, автомобиля и его багажа пограничники обнаружили еще один действительный молдавский проездной документ, в котором были указаны его настоящие данные.

Проверка по базам данных показала, что в отношении мужчины действует европейский ордер на арест. Австрийские власти разыскивают его за преступления против собственности, совершенные на территории Австрии.

В настоящее время пограничная полиция продолжает расследование по фактам использования чужих данных, незаконного въезда в Румынию путем незаконного пересечения государственной границы, а также попытки незаконного выезда из страны.

По завершении расследования будут приняты предусмотренные законом меры. Задержанного передали сотрудникам Службы уголовных расследований Инспектората полиции уезда Галац.