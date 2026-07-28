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dw.com logodw
28 Июля 2026, 10:08
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Австрия увеличит срок обязательной военной службы

Реформа обязательной военной службы в Австрии предусматривает проведение полевых учений после шестимесячной базовой подготовки. Правящая коалиция согласовала поправки, но их еще должен утвердить парламент.

Австрия увеличит срок обязательной военной службы.
Австрия увеличит срок обязательной военной службы.

Австрия хочет продлить срок обязательной военной службы на три месяца - до девяти месяцев. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщило правительство Австрии. Решению предшествовали длительные переговоры коалиции из консервативной Австрийской народной партии (ÖVP), Социал-демократической партии (SPÖ) и либеральной партии Neos пишет dw.com

Реформа предусматривает проведение новых обязательных полевых учений после шестимесячной базовой подготовки.

Учения в составе ополчения можно будет пройти в любой момент в течение десяти лет. Поэтапная модель в основном отвечает рекомендациям экспертной комиссии. Чтобы сделать военную службу более привлекательной, планируется ввести отпускные дни. Оплата должна вырасти до 1 000 евро в месяц.

Канцлер Австрии: Мечта о прочном мире в Европе разбилась

Новые меры объясняются изменением условий в сфере безопасности из-за войны РФ в Украине, а также растущими угрозами в связи с кибератаками, гибридными атаками и рисками для критически важной инфраструктуры.

Мечта о прочном мире в Европе разбилась с началом российской агрессии, заявил федеральный канцлер Кристиан Штокер. В этой связи Вена должна укрепить возможности по обороне страны. "Недостаточно просто приобретать новое оборудование, если наши солдаты в случае чрезвычайной ситуации не имеют достаточной практики в обращении с ним", - процитировало его агентство Reuters.

Для принятия поправок необходимо большинство в две трети голосов в парламенте

Теперь трехпартийная коалиция намерена заручиться поддержкой Австрийской партии свободы (FPÖ) и "зеленых" в парламенте, поскольку для принятия поправок необходимо большинство в две трети голосов. В случае утверждения новые меры должны вступить в силу 1 января 2027 года, передало агентство dpa.

Изменения пока не коснутся гражданской службы в девять месяцев. С 2027 года ее срок можно будет добровольно продлить на два месяца. С 2028 года продление станет обязательным, если не будут достигнуты показатели по набору призывников, сообщили в правительстве.

Источник
dw.com logodw
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