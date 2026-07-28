Австрия увеличит срок обязательной военной службы.

Реформа обязательной военной службы в Австрии предусматривает проведение полевых учений после шестимесячной базовой подготовки. Правящая коалиция согласовала поправки, но их еще должен утвердить парламент.

Австрия хочет продлить срок обязательной военной службы на три месяца - до девяти месяцев. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщило правительство Австрии. Решению предшествовали длительные переговоры коалиции из консервативной Австрийской народной партии (ÖVP), Социал-демократической партии (SPÖ) и либеральной партии Neos пишет dw.com

Реформа предусматривает проведение новых обязательных полевых учений после шестимесячной базовой подготовки.

Учения в составе ополчения можно будет пройти в любой момент в течение десяти лет. Поэтапная модель в основном отвечает рекомендациям экспертной комиссии. Чтобы сделать военную службу более привлекательной, планируется ввести отпускные дни. Оплата должна вырасти до 1 000 евро в месяц.

Канцлер Австрии: Мечта о прочном мире в Европе разбилась

Новые меры объясняются изменением условий в сфере безопасности из-за войны РФ в Украине, а также растущими угрозами в связи с кибератаками, гибридными атаками и рисками для критически важной инфраструктуры.

Мечта о прочном мире в Европе разбилась с началом российской агрессии, заявил федеральный канцлер Кристиан Штокер. В этой связи Вена должна укрепить возможности по обороне страны. "Недостаточно просто приобретать новое оборудование, если наши солдаты в случае чрезвычайной ситуации не имеют достаточной практики в обращении с ним", - процитировало его агентство Reuters.

Для принятия поправок необходимо большинство в две трети голосов в парламенте

Теперь трехпартийная коалиция намерена заручиться поддержкой Австрийской партии свободы (FPÖ) и "зеленых" в парламенте, поскольку для принятия поправок необходимо большинство в две трети голосов. В случае утверждения новые меры должны вступить в силу 1 января 2027 года, передало агентство dpa.

Изменения пока не коснутся гражданской службы в девять месяцев. С 2027 года ее срок можно будет добровольно продлить на два месяца. С 2028 года продление станет обязательным, если не будут достигнуты показатели по набору призывников, сообщили в правительстве.