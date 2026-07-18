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18 Июля 2026, 11:10
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В Молдове объявлен "желтый" уровень опасности из-за жары: прогнозируют до +34°C

Государственная гидрометеорологическая служба выпустила метеопредупреждение.

В Молдове объявлен &#34;желтый&#34; уровень опасности из-за жары: прогнозируют до +34°C.
В Молдове объявлен "желтый" уровень опасности из-за жары: прогнозируют до +34°C.

Предупреждение будет действовать 18 и 19 июля, когда максимальная температура воздуха достигнет +34°C.

В связи с высокими температурами власти призвали жителей соблюдать меры предосторожности.

Гражданам рекомендуют по возможности не выходить на улицу с 11:00 до 18:00, если в этом нет острой необходимости, употреблять достаточное количество воды, избегать интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе.

Особое внимание следует уделять детям, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.

Кроме того, в ГИЧС напоминают, что нельзя оставлять детей и домашних животных в автомобилях, припаркованных под солнцем.

Также граждан призывают не разводить огонь вблизи полей, лесов и зеленых зон, поскольку высокая температура значительно повышает риск возникновения пожаров.

В случае чрезвычайных ситуаций, связанных с жарой, гражданам рекомендуют звонить по единому номеру экстренной помощи 112.

В Молдове объявлен "желтый" уровень опасности из-за жары: прогнозируют до +34°C

Источник
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