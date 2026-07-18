В Молдове объявлен "желтый" уровень опасности из-за жары: прогнозируют до +34°C
Государственная гидрометеорологическая служба выпустила метеопредупреждение.
Предупреждение будет действовать 18 и 19 июля, когда максимальная температура воздуха достигнет +34°C.
В связи с высокими температурами власти призвали жителей соблюдать меры предосторожности.
Гражданам рекомендуют по возможности не выходить на улицу с 11:00 до 18:00, если в этом нет острой необходимости, употреблять достаточное количество воды, избегать интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе.
Особое внимание следует уделять детям, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.
Кроме того, в ГИЧС напоминают, что нельзя оставлять детей и домашних животных в автомобилях, припаркованных под солнцем.
Также граждан призывают не разводить огонь вблизи полей, лесов и зеленых зон, поскольку высокая температура значительно повышает риск возникновения пожаров.
В случае чрезвычайных ситуаций, связанных с жарой, гражданам рекомендуют звонить по единому номеру экстренной помощи 112.