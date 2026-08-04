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4 Августа 2026, 12:02
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Молдову накроет аномальная жара до +38 °C

Государственная гидрометеослужба Молдовы выпустила метеопредупреждение, которое будет действовать с 4 по 5 августа.

Молдову накроет аномальная жара до +38°C.
Молдову накроет аномальная жара до +38°C.

В части северных районов объявлен "желтый уровень" метеоопасности, температура поднимется до +35 градусов. 

На большей части территории Молдовы будет действовать "оранжевый уровень" метеоопасности: до +38 °C.

Метеорологи призывают жителей учитывать погодные условия, избегать чрезмерных нагрузок на открытом воздухе в самые жаркие часы, пить больше воды и при необходимости обращаться за медицинской помощью.

Молдову накроет аномальная жара до +38 °C

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