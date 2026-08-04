4 Августа 2026, 12:02
9 473
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Подпишитесь на новости Point.md в Google
Молдову накроет аномальная жара до +38°C.
Молдову накроет аномальная жара до +38 °C
Государственная гидрометеослужба Молдовы выпустила метеопредупреждение, которое будет действовать с 4 по 5 августа.
В части северных районов объявлен "желтый уровень" метеоопасности, температура поднимется до +35 градусов.
На большей части территории Молдовы будет действовать "оранжевый уровень" метеоопасности: до +38 °C.
Метеорологи призывают жителей учитывать погодные условия, избегать чрезмерных нагрузок на открытом воздухе в самые жаркие часы, пить больше воды и при необходимости обращаться за медицинской помощью.