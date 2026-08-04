Молдову накроет аномальная жара до +38 °C

Государственная гидрометеослужба Молдовы выпустила метеопредупреждение, которое будет действовать с 4 по 5 августа.

В части северных районов объявлен "желтый уровень" метеоопасности, температура поднимется до +35 градусов.

На большей части территории Молдовы будет действовать "оранжевый уровень" метеоопасности: до +38 °C.

Метеорологи призывают жителей учитывать погодные условия, избегать чрезмерных нагрузок на открытом воздухе в самые жаркие часы, пить больше воды и при необходимости обращаться за медицинской помощью.