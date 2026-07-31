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31 Июля 2026, 14:14
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В Молдове объявили метеопредупреждение: ожидается жара до +36 °C

Государственная гидрометеослужба Молдовы выпустила метеопредупреждение, которое будет действовать с 1 по 3 августа.

В Молдове объявили метеопредупреждение: ожидается жара до +36 °C.
В Молдове объявили метеопредупреждение: ожидается жара до +36 °C.

Ожидается жаркая погода — температура воздуха поднимется до +33...+35 °C. Местами ожидается до +36 °C. Объявлен "желтый уровень" метеоопасности.

Метеорологи призывают жителей учитывать погодные условия, избегать чрезмерных нагрузок на открытом воздухе в самые жаркие часы, пить больше воды и при необходимости обращаться за медицинской помощью.

В Молдове объявили метеопредупреждение: ожидается жара до +36 °C

Источник
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