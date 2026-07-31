В Молдове объявили метеопредупреждение: ожидается жара до +36 °C

Государственная гидрометеослужба Молдовы выпустила метеопредупреждение, которое будет действовать с 1 по 3 августа.

В Молдове объявили метеопредупреждение: ожидается жара до +36 °C.