theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
29 Июня 2026, 22:27
14
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Почти миллион мигрантов подали заявки на получение легального статуса в Испании

Нелегальные мигранты в Испании спешат подать заявки на получение легального статуса в рамках масштабной программы легализации, проводимой страной, до истечения срока во вторник.

Почти миллион мигрантов подали заявки на получение легального статуса в Испании.
Почти миллион мигрантов подали заявки на получение легального статуса в Испании.

Хотя изначально испанское правительство ожидало, что в программу – которая предоставляет возобновляемые виды на жительство всем заявителям, проживающим в Испании не менее пяти месяцев и не имеющим судимости, – подадут заявки около 500 000 человек, по данным испанских властей, к середине июня их число превысило 900 000, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на politico.eu

По данным чиновников, около 360 000 из более чем 900 000 человек, подавших заявки к середине июня, уже получили временные разрешения на работу и проживание.

Премьер-министр Испании Педро Санчес оправдывает эту меру как признание заслуг тех, кто уже вносит вклад в экономику Испании, однако программа легализации подверглась критике со стороны правоцентристской Народной партии и ультраправой партии Vox. В прошлом месяце Верховный суд страны отклонил ходатайство о временной приостановке действия указа.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте