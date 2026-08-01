Почти каждый третий бизнес в Украине может закрыться.

Шесть из десяти представителей малого и среднего бизнеса (58,7%) сократили объемы деятельности за первые пять месяцев 2026 года, а почти каждое третье предприятие (28,8%) оказалось на грани закрытия.

Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра Advanter Group, сообщает delo.ua

Средний показатель эффективности работы МПБ снизился до 83,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Одной из главных причин стало стремительное сокращение доходности. Около 85% опрошенных предпринимателей сообщили о росте операционных расходов в среднем на 19,1%.

Наибольшая нагрузка на предпринимателей пришлась на три категории расходов:

- коммунальные услуги (электроэнергия и газ) – об их подорожании сообщили 64,2% компаний;

- логистику и транспорт - 63,4%;

- фонд оплаты труда - 60,4%.

В то же время, слабый спрос не дает бизнесу возможности компенсировать их за счет повышения цен. В результате более 61% бизнесов зафиксировали снижение рентабельности, а 13,5% стали убыточными.

Главные враги развития – война и дефицит кадров

Аналитики Advanter Group отмечают, что основными препятствиями для бизнеса стали не столько экономические или чисто военные факторы, сколько высокий уровень неопределенности и действия государственных органов.

В топ-3 самых критических барьеров вошли:

- Непредсказуемые действия государства могут ухудшить состояние бизнеса — 56,5%.

- Общая непрогнозируемость ситуации в стране и рынке — 53,9%.

- Дефицит квалифицированных кадров – 50,5%.

Проблема кадрового голода тесно связана с системой мобилизации и бронирования. В настоящее время в среднем 10,1% штатных работниковпредприятий находятся в рядах Вооруженных сил Украины. В то же время, полноценно забронировать всех необходимых специалистов удалось лишь 5,8% компаний . Почти 30% бизнесов получили отказ, а еще 53% даже не пытались проходить процедуру из-за отсутствия соответствующей категории деятельности (22,9%) или сложной бюрократии (19,5%).

Среди жалоб на взаимодействие с госорганами за последние два месяца предприниматели чаще всего называли блокировку налоговых накладных (19,9%) , внеплановые проверки (16,1%) и отказы в бронировании (15,9%).

Бизнес пытается адаптироваться, но застрял в зоне спада

Индекс деловой активности UBI в июне 2026 г. поднялся до 34,8 балла (с 32,9 в марте). Несмотря на незначительное оживление в производственном секторе, показатель все равно остается глубоко ниже отметки 50, что свидетельствует о сохранении негативных ожиданий.

Чтобы выжить и компенсировать потери бизнес ищет финансирование, но рыночные кредиты остаются невостребованными. Хотя банковская конверсия заявлений неплохая (74% желающих получают ссуды), 28,9% предпринимателей принципиально не готовы брать кредиты ни за одну ставку сейчас . Большинство (58,4%) согласны только на льготные проценты (до 10% годовых).

Основные кредитные средства компании направляют не на развитие или открытие новых точек (лишь 13,9%), а на пополнение оборотных средств (38,0%), закупку оборудования (32,4%) и автономное энергообеспечение (25,4%).

Главные надежды на улучшение делового климата 86,9% украинских предпринимателей связывают с завершением боевых действий и достижением мира , а среди внутренних реформ наиболее четкий запрос существует на радикальное реформирование налоговой системы (47,9%) и привлечение международных инвестиций (47,7%).

Напомним, в Украине растет количество дел о банкротстве физических лиц и ФЛП. По состоянию на июль 2026 г. в судах находились 6107 таких дел, из них 2744 (45%) касались граждан и предпринимателей. Еще 3363 дела (55%) - юридические лица.