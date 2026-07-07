Молдавский бизнес просит 6 лет налогового перехода после вступления в ЕС.

Бизнес-ассоциации Молдовы просят отложить на 6 лет введение глобального минимального налога после вступления страны в Евросоюз. Позиция изложена в документе, подготовленном AmCham, EBA, FIA и ATIC.

Они обратились в правительство и парламент с просьбой вести переговоры Еврокомиссией о 6-летнем переходном периоде для внедрения правил глобального минимального налогообложения (Pillar II), предусмотренных Директивой ЕС 2022/2523, сообщает logos-press.md

Авторы письма поддерживают гармонизацию налогового законодательства с нормами ЕС, но считают, что немедленное применение новых правил создаст чрезмерную нагрузку при минимальном налоговом эффекте.

Тем более, что Молдова намерена предпринять налоговую реформу и продолжает испытывать последствия войны в Украине, а потому нуждается в укреплении административного потенциала для внедрения столь сложных механизмов.

Члены ассоциаций напоминают, что статья 50 Директивы ЕС позволяет небольшим государствам с ограниченным числом крупных международных групп отсрочить применение ключевых правил Income Inclusion Rule (IIR) и Undertaxed Profits Rule (UTPR). Этой возможностью воспользовались Эстония, Латвия, Литва, Мальта и Словакия.

Молдова находится в подобной ситуации. В стране нет материнских компаний (Ultimate Parent Entities), подпадающих под действие директивы, а число местных дочерних структур крупных международных групп насчитывает примерно 50.

И сохранения налогового режима для IT Park

В этом контексте отдельно обозначен Moldova IT Park. Применение директивы без переходного периода может поставить под угрозу применение гарантированного до 2035 г. специального налогового режима для его резидентов, снизить инвестиционную привлекательность самого сектора и доверие инвесторов к госгарантиям.

К тому же неясно, каким образом действующий единый налог в IT Park-е должен учитываться при расчете эффективной ставки налогообложения в рамках правил GloBE.

В обращении подчеркивается, что внедрение Pillar II потребует создания новой IT-инфраструктуры, модернизации систем налогового администрирования, подготовки специалистов, международного обмена данными и адаптации корпоративной отчетности. Для ограниченного числа потенциально затрагиваемых новыми правилами компаний такие расходы, по мнению бизнеса, несоразмерны ожидаемым бюджетным поступлениям.

В связи с этим бизнес-сообщество предлагает в качестве официальной позиции Молдовы на переговорах с Еврокомиссией предусмотреть предоставление стране переходного периода с отсрочкой применения новых стандартов на 6 лет. При этом сохранить обязательство ввести директиву в национальное законодательство, развить административную инфраструктуру и внедрить механизм глобального минимального налога после завершения переходного периода.