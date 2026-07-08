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logos.press.md logologos
8 Июля 2026, 09:20
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Платежные компании Молдовы получат больше свободы по стандартам ЕС

Национальный банк Молдовы (НБМ) инициировал публичные консультации по проекту регламента ЕС для платежных систем.

Платежные компании Молдовы получат больше свободы по стандартам ЕС.
Платежные компании Молдовы получат больше свободы по стандартам ЕС.

Они касаются обмена данными между компетентными ведомствами и свободы услуг в финансовом секторе. Эта инициатива напрямую связана с масштабной модернизацией платежного рынка Молдовы, сообщает logos-press.md

Основная задача — внедрение европейских стандартов взаимодействия между финансовыми регуляторами. Это необходимо для обеспечения прозрачного и безопасного трансграничного оказания услуг платежными учреждениями.

Контекст инициативы НБМ заключается в гармонизации законов: Национальный банк приводит правила в соответствие со стандартами Европейского союза. Право учреждения, по этим стандартам, будет распространяться на регулирование работы филиалов платежных обществ и трансграничное оказание платежных услуг без открытия отделений.

Принцип свободы предоставления услуг распространится на регулируемую деятельность компаний, которые оказывают платежные услуги дистанционно на территории другого государства без открытия физического офиса. Внедряются четкие правила для открытия филиалов молдавских платежных компаний в странах ЕС и европейских операторов — в Молдове.

Распределение ответственности между регулятором «домашней» страны, где зарегистрирована компания, и «принимающей» страны, где услуга предоставляется, будет осуществляться благодаря обмену информацией для совместного надзора национальных регуляторов.

Для обмена информацией будут определены соответствующие регламенты, по которым НБМ и компетентные органы стран ЕС (например, центробанки и надзорные ведомства) будут оперативно передавать друг другу данные о надежности, транзакциях и нарушениях компаний.

Источник
logos.press.md logologos
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