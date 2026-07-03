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logos.press.md logologos
3 Июля 2026, 12:00
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Иностранные инвестиции в Молдову продолжают снижаться

Прямые иностранные инвестиции в экономику Молдовы на конец первого квартала 2026 года составили 5,1 млрд евро, снизившись на 5% или на 268 млн евро по сравнению с 2025 годом.

Иностранные инвестиции в Молдову продолжают снижаться.
Иностранные инвестиции в Молдову продолжают снижаться.

Согласно статистике Нацбанка, основная часть инвестиций — 3,4 млрд евро (67%) — пришлась на участие в капитале и реинвестированные доходы. Этот показатель сократился на 8% в годовом сопоставлении. В то же время долговые инструменты выросли до 1,7 млрд евро (33%), увеличившись на 2%, сообщает logos-press.md

Структура инвестиций сместилась в сторону обязательств на фоне сокращения долевого участия инвесторов. Это может указывать на более осторожное поведение иностранных компаний в отношении долгосрочного капитала в стране.

Структура вложений по-прежнему показывает доминирование стран Евросоюза: их объем в капитале компаний составил 2,9 млрд евро, что на 6,7% меньше, чем на конец 2025 года. Инвестиции из стран вне ЕС и вне СНГ также снизились на 16%, до 485 млн евро.

По секторам экономики наибольшая концентрация иностранных инвестиций сохраняется в финансовой сфере и страховании (36%), торговле и ремонте автотранспорта (24%), а также в обрабатывающей промышленности (17,7%). Значимые доли приходятся на информационные технологии и связь (6,2%), недвижимость (4,4%) и транспорт (4%).

Меньшие объемы инвестиций зафиксированы в энергетике (3,3%), здравоохранении и социальной защите (1,6%), а также в профессиональной и научной деятельности (1,5%) и аграрном секторе (1,3%).

Источник
logos.press.md logologos
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