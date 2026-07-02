Победительницу конкурса красоты нашли мертвой под завалами в Венесуэле.

После многодневных поисков под обломками рухнувшего жилого дома в Катиа-ла-Мар были найдены 23-летняя Скарлент Родригес и ее молодой человек Хосе Кастро.

Жилой дом, в котором находилась пара, обрушился во время мощных подземных толчков. Родственники до последнего надеялись, что их найдут живыми, пишет bild.de

Скарлент Родригес была известна своим участием в конкурсах красоты. Уроженка Венесуэлы недавно завоевала титул «Мисс Гранд Орландо — 2025». Впоследствии она боролась за титул «Мисс Гранд Флорида», но не победила.

Два мощных землетрясения произошли в Венесуэле в среду с разницей в несколько секунд. С тех пор число погибших неуклонно растет; по официальным данным, уже извлечено 2295 тел, а более 11 000 человек получили ранения. Десятки тысяч людей числятся пропавшими без вести.