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2 Июля 2026, 21:09
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Победительницу конкурса красоты нашли мертвой под завалами в Венесуэле

После многодневных поисков под обломками рухнувшего жилого дома в Катиа-ла-Мар были найдены 23-летняя Скарлент Родригес и ее молодой человек Хосе Кастро.

Победительницу конкурса красоты нашли мертвой под завалами в Венесуэле.
Победительницу конкурса красоты нашли мертвой под завалами в Венесуэле.

Жилой дом, в котором находилась пара, обрушился во время мощных подземных толчков. Родственники до последнего надеялись, что их найдут живыми, пишет bild.de

Скарлент Родригес была известна своим участием в конкурсах красоты. Уроженка Венесуэлы недавно завоевала титул «Мисс Гранд Орландо — 2025». Впоследствии она боролась за титул «Мисс Гранд Флорида», но не победила.

Два мощных землетрясения произошли в Венесуэле в среду с разницей в несколько секунд. С тех пор число погибших неуклонно растет; по официальным данным, уже извлечено 2295 тел, а более 11 000 человек получили ранения. Десятки тысяч людей числятся пропавшими без вести.

Победительницу конкурса красоты нашли мертвой под завалами в Венесуэле

Победительницу конкурса красоты нашли мертвой под завалами в Венесуэле

Победительницу конкурса красоты нашли мертвой под завалами в Венесуэле

Источник
bild
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