theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
meduza.io logomeduza
16 Июля 2026, 11:29
1 483
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

По всей Украине начались акции против отставки министра обороны Михаила Федорова

В Киеве и других городах Украины начались акции в поддержку министра обороны Михаила Федорова, который, как стало известно накануне, уйдет в отставку.

По всей Украине начались акции против отставки министра обороны Михаила Федорова.
По всей Украине начались акции против отставки министра обороны Михаила Федорова.

В столице Украины участники акции собрались на площади Ивана Франко. Демонстрацию анонсировал ветеран и бывший боевой медик Дмитрий Козятинский, пишет «Суспільне». Люди пришли с плакатами, они скандировали «Верните Федорова», «Позор», «Сырский в отставку», пишет meduza.io

Акции также начались в Ивано-Франковске, Виннице, Луцке, Хмельницком, Львове, Ужгороде, Днепре, Тернополе и Одессе.

На фоне грядущей отставки Федорова рапорт об увольнении с должности заместителя командующего Воздушными силами ВСУ подал полковник Павел Елизаров. Он напрямую связал свое решение с отстранением министра: "К сожалению, на пятом году войны я написал рапорт об увольнении из Вооруженных сил Украины. Я считаю, что отстранение Михаила Федорова — это большое зло для оборонного потенциала страны. Слава Украине!".

Как отмечает «Украинская правда», на пост замкомандующего Воздушными силами ВСУ Елизарова назначил Федоров в январе.

Михаил Федоров стал министром обороны в январе 2026 года. Официально о его отставке не сообщалось. Сам министр фактически подтвердил свое увольнение, написав в соцсетях: «Это было большой честью — служить украинскому народу на должности министра обороны».

Отставка Федорова произошла на фоне кадровых перестановок в правительстве Украины. 14 июля Верховная рада приняла отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Ожидается, что новый состав кабинета министров будет объявлен в четверг, 16 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду кандидатуру главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого на пост премьер-министра.

Источник
meduza.io logomeduza
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте