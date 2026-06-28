Министр обороны Израиля: Мы надолго останемся на юге Ливана.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац приказал ЦАХАЛ готовиться к "длительному пребыванию" в "зоне безопасности" на юге Ливана. Он также предостерег Иран от попытки сорвать соглашение между Израилем и Ливаном.

Израильский министр обороны Исраэль Кац приказал Армии обороны Израиля готовиться к "длительному пребыванию" в созданной ею "зоне безопасности" на юге Ливана и "провести необходимые приготовления для защиты солдат ЦАХАЛ и устранения угроз для населенных пунктов на севере (Израиля. - Ред.)" Об этом сам Кац заявил в субботу, 27 июня, передает dw.com

Он приветствовал подписанное накануне рамочное соглашение между Израилем и Ливаном, заявив, что оно "впервые за десятилетия может сформировать новую и более безопасную реальность вдоль северной границы и в Ливане". Однако при этом глава израильского военного ведомства подчеркнул: "никакого вывода войск не будет до тех пор, пока террористическая организация "Хезболлах" не будет разоружена на всей территории Ливана".

Кац также заявил, что израильско-ливанское соглашение - "стратегический удар по иранской оси". "Если Иран попытается напасть на Израиль, чтобы помешать выполнению соглашения, мы будем действовать против него с применением большой силы", - предостерег глава Минобороны.

Израильско-ливанское соглашение

Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение 26 июня в Вашингтоне, при посредничестве США. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что этот документ призван "создать основу для прочного мира и безопасности" между двумя странами, которые не имеют официальных дипломатических отношений и формально находятся в состоянии войны с 1948 года.

По данным издания Axios, документ предусматривает в том числе вывод подразделений ЦАХАЛ из двух небольших районов, которые находятся к северу и к югу от реки Литани в южной части Ливана. Контроль над этими районами будет передан ливанской армии в качестве "пилотных проектов", участвовать в которых будут также американские военные - главным образом для проверки того, что здесь не появятся боевики радикальной группировки "Хезболлах".

27 июня израильская армия нанесла авиаудар по провинции Набатия на юге Ливана. Целью операции являлись "предполагаемые террористы, угрожавшие израильским военным", заявила представительница ЦАХАЛ.

Перемирие Израиля с "Хезболлах" нарушено

19 июня вступило в силу перемирие между Израилем и ливанской радикальной группировкой. Однако уже на следующий день оно было нарушено: Израиль заявил об обстреле со стороны "Хезболлах" и нанес ответные удары, в результате которых, по данным ливанской стороны, погибли не менее 10 человек. ЦАХАЛ продолжил операции в "зоне безопасности".

Прекращение военных операций Израиля в Ливане - одно из ключевых условий для достижения мира в рамках урегулирования войны США и Израиля с Ираном. После нарушения перемирия Иран вновь перекрывал Ормузский пролив.

В начале марта поддерживаемое Ираном ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах" атаковало Израиль ракетами и дронами, назвав это местью за гибель иранского верховного лидера Али Хаменеи. В ответ Израиль начал военную операцию. По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате израильских ударов погибли не менее 3912 человек, в том числе - женщины, дети и спасатели. По данным Израиля, погибли 32 израильских военнослужащих и четверо мирных жителей.