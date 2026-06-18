Оппозиция потребовала заслушать министра обороны: PAS выступила против.

Депутат от оппозиции потребовал заслушать министра обороны в парламенте в связи с недавним инцидентом, в результате которого военнослужащий срочной службы получил ранение во время учебных занятий.

Депутат ПСРМ Марчел Ченушэ потребовал заслушать министра обороны Республики Молдова Анатолия Носатого по вопросу организации и проведения учебных мероприятий в Национальной армии в контексте недавнего инцидента, произошедшего в Учебном центре мотопехотной бригады «Молдова», передает noi.md

«Мы требуем заслушать министра обороны Республики Молдова по вопросу организации и проведения учебных мероприятий в Национальной армии, особенно в связи с недавним инцидентом в Учебном центре мотопехотной бригады „Молдова“», — заявил Марчел Ченушэ на заседании парламента.

Депутат отметил, что произошедшее вызывает вопросы относительно безопасности военнослужащих и соблюдения установленных процедур во время подготовки личного состава. Кроме того, он напомнил о других инцидентах, произошедших в Национальной армии за последние годы.

«В период мандата нынешнего министра были зафиксированы несколько серьёзных инцидентов, включая случаи смерти, признанные подозрительными, происшествия, связанные со случайным выстрелом из оружия, а также факты физического насилия в некоторых воинских частях», — заявил парламентарий.

Предложение было отклонено парламентским большинством PAS и не было включено в повестку дня заседания. Напомним, инцидент произошел 16 июня в Учебном центре мотопехотной бригады «Молдова», где солдат срочной службы получил ранение в область живота в результате случайного выстрела из табельного оружия типа Glock 19, произведенного другим военнослужащим. Позже министр обороны Анатолий Носатый заявил, что инцидент произошёл вследствие нарушения правил обращения с оружием.