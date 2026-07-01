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eurointegration.com.ua logoeurointegration
6 Июля 2026, 07:09
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Министр обороны Польши поручил рассекретить военную помощь Украине

​​​​Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поручил рассекретить военную помощь Украине, оказанную после начала полномасштабного вторжения России.

Министр обороны Польши поручил рассекретить военную помощь Украине.
Министр обороны Польши поручил рассекретить военную помощь Украине.

Об этом министр сообщил в воскресенье в социальной сети Х, передает eurointegration.com.ua

"После консультации с премьер-министром Дональдом Туском, сохраняя ответственность перед общественностью и соблюдая требования законодательства, я поручил рассекретить все пожертвования в пользу Украины за 2022–2026 годы", – написал Косиняк-Камыш.

Он отметил, что процесс оказания помощи в виде оборудования начало правительство "ПиС" во главе с министром Мариушем Блащаком, а о каждой помощи информируется президент – в настоящее время это Кароль Навроцкий, а ранее был Анджей Дуда.

"Я также поручил Службе военной контрразведки SKW выяснить, кто намеренно стремился раскрыть государственные тайны. Мы действуем в условиях войны у нашей границы, каждое действие, направленное против польских государственных интересов, ставит под угрозу безопасность поляков и полячек", – написал министр.

Сообщение министра появилось в ответ на обвинения оппозиции в том, что правительство тайно передало Украине ракеты для системы Patriot.

Вице-спикер Сейма Польши и лидер "Конфедерации" Кшиштоф Босак заявил в субботу, что "в марте тайно от Сейма правительство передало Украине дорогостоящие и сложные в приобретении ракеты-перехватчики для системы Patriot".

Он подчеркнул, что "их Польша приобрела в США для создания многоуровневой системы противовоздушной обороны", и что эти ракеты являются единственными на вооружении польской армии, способными противостоять российским ракетам "Искандер".

Недавно Косиняк-Камыш заявил, что Украина отказалась от соглашения, по которому польская сторона должна была передать истребители МиГ-29 в обмен на доступ к технологиям в сфере беспилотных систем.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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