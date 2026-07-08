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rupor.md logorupor
8 Июля 2026, 11:17
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За сутки в Молдове произошло 16 пожаров сухой растительности

В Молдове за последние 24 часа пожарные ликвидировали 16 пожаров сухой растительности в нескольких районах, а общая площадь выгоревших земель составила около 35 гектаров.

За сутки в Молдове произошло 16 пожаров сухой растительности.
За сутки в Молдове произошло 16 пожаров сухой растительности.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), наиболее масштабное возгорание произошло 7 июля 2026 года в Каушанском районе, где пламя охватило около 20 гектаров сухой травы, передает rupor.md

Еще один крупный пожар вспыхнул возле села Кристешты Ниспоренского района, там выгорело около 5 гектаров. В Комратском районе огонь уничтожил 2 гектара растительности. В селе Александру Иоан Куза Кагульского района пламя уничтожило 2 гектара сухой травы и 60 рулонов соломы. Оперативное вмешательство бригад ГИЧС позволило локализовать и ликвидировать этот пожар, предотвратив распространение огня на соседние участки.

Специалисты ГИЧС предупреждают, что поджог сухой травы, стерни и бытовых отходов представляет серьезную опасность для экологии, имущества и жизни людей. Для предотвращения новых возгораний спасатели рекомендуют гражданам не бросать в сухую траву горящие спички и окурки, постоянно контролировать огонь в специально обустроенных местах и полностью тушить его перед уходом, а также не использовать открытый огонь вблизи зерновых полей и лесных массивов. При обнаружении возгорания необходимо немедленно звонить по номеру 112.

Источник
rupor.md logorupor
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