Пляжи Болгарии загрязнены мазутом: эксперты призывают расследовать ситуацию.

Признаки загрязнения мазутом продолжают появляться на пляжах вдоль болгарского побережья Черного моря. К ним относятся районы Резово, Синеморец, Лозенец, Аркутино и Камча.

Власти заявляют, что вещество, скорее всего, происходит из старых отложений, поднятых со дна моря штормами и сильными волнами. Параллельно эксперты-экологи призывают к более широкому расследованию возможных источников, включая торговые суда и так называемый «теневой флот» России, пишет svobodnatochka.bg, передает agora.md

Согласно расследованию, опубликованному указанным источником, первые сообщения поступили от местных жителей примерно 18 июня, когда на пляжах появилось большое количество черного липкого налета.

Волонтеры говорят, что загрязнение распространилось на пляжи Силистар и Велека, недалеко от Синеморца, и продолжает появляться снова, несмотря на усилия по очистке.

Министерство окружающей среды и водных ресурсов подтвердило десятки сообщений о загрязнении, а в ходе проверок на нескольких пляжах были обнаружены гранулы мазута и остатки нефти.

Местным властям было поручено очистить пострадавшие районы. Морская администрация утверждает, что в настоящее время активного загрязнения в прибрежной зоне нет.

По мнению чиновников, материал происходит из «старых отложений нефтепродуктов и отходов», поднятых со дна моря и вынесенных на берег ветром и волнами. По этой причине власти заявляют, что «объективно невозможно» определить точный источник.

Экологические организации оспаривают это объяснение. Христо Панчев, представитель болгарского отделения Greenpeace, заявил болгарским СМИ, что ключевые вопросы остаются без ответа. «Если загрязнение старое, то когда оно произошло и почему его не выявили вовремя?» — спросил он.

По его мнению, возможными источниками могут быть незаконные сбросы с коммерческих судов и нефтяных танкеров из санкционированного российского флота.

Эксперты Greenpeace анализируют спутниковые снимки, на которых видны несколько подозрительных темных пятен в Черном море, в том числе вблизи находящегося под санкциями нефтяного танкера «Кайрос», который, как утверждается, оставался у болгарского побережья после того, как был брошен в конце 2025 года.

Однако Панчев подчеркивает, что спутниковых снимков недостаточно, и призывает к проведению химического анализа остатков, а также к ужесточению контроля за судами в этом районе.