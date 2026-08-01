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bani.md logobani
1 Августа 2026, 14:30
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Поездка к морю станет дороже: Болгария повыcила цены на виньетки

Молдаване, которые отправляются на отдых в Болгарию на автомобиле или пересекают страну по пути в Грецию и Турцию, будут платить больше за виньетку.

Поездка к морю станет дороже: Болгария повыcила цены на виньетки.
Поездка к морю станет дороже: Болгария повыcила цены на виньетки.

С 1 августа Болгария повышает стоимость электронных виньеток для легковых автомобилей примерно на 30%. Это первое повышение цен с момента введения электронной системы оплаты дорог в 2019 году, передает bani.md

Подорожание приходится на разгар туристического сезона, когда Болгария остается одним из самых популярных направлений для отдыха, а также важной транзитной страной для жителей Молдовы, направляющихся на автомобиле к побережью Греции или в Турцию.

Годовая виньетка теперь будет стоить около 65 евро вместо прежних 50 евро.

Виньетка на три месяца подорожает с 28 до 36 евро, а на один месяц — с 15 до 20 евро.

Увеличится стоимость и краткосрочных виньеток, которыми чаще всего пользуются туристы. Так, недельная виньетка обойдется примерно в 10 евро, виньетка выходного дня — в 6,6 евро, а однодневная — в 5,3 евро.

Водителям также следует внимательно следить за сроком действия виньетки. Компенсационный штраф за движение без действующей виньетки увеличивается примерно с 36 до 47 евро.

Власти Болгарии объясняют повышение тарифов необходимостью дополнительных инвестиций в дорожную инфраструктуру. По их данным, более 7 тысяч километров национальных дорог страны сейчас находятся в плохом или неудовлетворительном состоянии.

Приобрести виньетку можно онлайн через официальные платформы и партнерские приложения, а также в авторизованных пунктах продажи, в том числе в кассах на пограничных переходах.

После повышения цен болгарские власти рассчитывают получить в 2026 году более 22 миллионов евро дополнительных доходов, а в последующие годы эта сумма должна превысить 54 миллиона евро ежегодно.

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Источник
bani.md logobani
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