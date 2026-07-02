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2 Июля 2026, 12:26
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Писториус: Война в Украине вступила в решающую фазу

Германия — одна из европейских стран, оказывающих Украине наибольшую финансовую поддержку.

Писториус: Война в Украине вступила в решающую фазу.
Писториус: Война в Украине вступила в решающую фазу.

«Война на Украине, возможно, вступила в решающую фазу, нам следует использовать этот момент», — сказал  Писториус. По его словам, Украина «нуждается в деньгах», пишет spiegel.de

Германия — одна из европейских стран, оказывающих Украине наибольшую финансовую поддержку. Кабмин ФРГ отчитывался об отправке украинской стороне около €39 млрд в качестве гуманитарной и €55 млрд в качестве военной помощи с февраля 2022 года.

Во время визита в Киев в мае Борис Писториус заявлял о развитии совместного с Украиной производства дальнобойных беспилотников. На встрече с украинским коллегой Михаилом Федоровым глава Минобороны ФРГ называл Германию и Украину «стратегическими партнерами».

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