Писториус: Война в Украине вступила в решающую фазу.

Германия — одна из европейских стран, оказывающих Украине наибольшую финансовую поддержку.

«Война на Украине, возможно, вступила в решающую фазу, нам следует использовать этот момент», — сказал Писториус. По его словам, Украина «нуждается в деньгах», пишет spiegel.de

Германия — одна из европейских стран, оказывающих Украине наибольшую финансовую поддержку. Кабмин ФРГ отчитывался об отправке украинской стороне около €39 млрд в качестве гуманитарной и €55 млрд в качестве военной помощи с февраля 2022 года.

Во время визита в Киев в мае Борис Писториус заявлял о развитии совместного с Украиной производства дальнобойных беспилотников. На встрече с украинским коллегой Михаилом Федоровым глава Минобороны ФРГ называл Германию и Украину «стратегическими партнерами».