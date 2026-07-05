Писториус о ситуации на фронте в Украине: Перспективы еще никогда не были лучше, чем сейчас.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус вынужден решать множество проблем.

Недавно сорвались оборонные проекты стоимостью в миллиарды евро, бригаде Бундесвера в Литве не хватает добровольцев, а вопрос поддержки Украины остается предметом споров как внутри страны, так и в рамках НАТО. На связанные с этим вопросы Писториус ответил в интервью bild.de

Украина и возможное нападение России на НАТО

По словам министра, на поле боя в Украине сдвигов мало, но Россия несет колоссальные потери, а ВСУ все чаще удается поражать цели на территории противника. Критически важным остается вопрос дальнейшего финансирования Украины. При этом на вопрос о поставке Украине немецких крылатых ракет Taurus Писториус ответил, что сейчас они Киеву не нужны.

Чиновник также оценил риски нападения Владимира Путина на союзников Украины.

«Мы исходим из того, что к 2029 году он будет в состоянии пойти на риск нападения — пусть даже частичного — на территорию НАТО. Решится ли он на это на самом деле — неизвестно», — отметил министр.

Состояние Бундесвера

По словам Писториуса, немецкая армия более боеспособна, чем четыре года назад. Одной из основных проблем он назвал тот факт, что поставки не поспевают за заказами.

Начиная с конца 2027 года, 4800 немецких солдат будут отвечать за оборону НАТО в Литве, и министр утверждает, что большинство должностей удалось укомплектовать добровольцами. При этом он признал, что сложности возникают с рядовым составом и специалистами; в этих случаях может потребоваться принудительное назначение на должности. По утверждению главы Минобороны, речь идет менее чем о тысяче человек.

Писториус также прокомментировал недавний отказ от реализации проекта фрегата класса F126, в который уже были вложены большие средства.

«Эти два миллиарда евро — мягко говоря, катастрофа для налогоплательщиков. Но рискнуть тем, что проект затянется еще сильнее и подорожает еще больше, — это было бы катастрофой еще более масштабной. Сегодня главное — это скорость закупок и отказ от решений с избыточными характеристиками или ненужными “наворотами”», — заявил министр