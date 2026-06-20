На разминирование Украины может уйти до 100 лет.

По прогнозам, на разминирование Украины может уйти почти сто лет. Однако этот процесс можно ускорить и завершить за 10-15 лет.

Об этом в интервью rbc.ua рассказал генеральный директор XTI Engineering Алексей Колесник.

"Поскольку Украина оказалась в уникальной и в то же время страшной ситуации - мы самая заминированная страна в мире, прогнозы по разминированию составляют почти сто лет. Мы уверены, что этот процесс можно ускорить и справиться с этой задачей за 10-15 лет. Все зависит от расширения парка техники, технологий и эффективного подхода", - сказал Колесник.

Он рассказал, что один из частных операторов гуманитарного разминирования, работающий с техникой его компании, за прошлый год продемонстрировал лучший результат по площади очищенных территорий.

Оператор организовал свою работу максимально эффективно: в парке есть три наших тяжелых комплекса ГАРТ 5100, несколько машин для подготовки грунта МР.3200, мелкая мобильная техника и профессиональная команда саперов.

Он не использует тяжелую технику там, где она неэффективна, и не отправляет людей туда, где опасно и должна работать машина. Каждый работает на своем месте в единой системе.

Как отметил Колесник, чтобы удовлетворить потребность в разминирующей технике, необходимо наращивать серийное производство. И здесь уже наблюдаются положительные тенденции.

"Во-первых, локализация иностранных производителей, которые поняли, что возить машины за границу на ремонт - дело долгое и дорогое. Во-вторых, развитие украинского производства, где появляется все больше игроков, создающих эффективные машины разных классов, от легких до тяжелых", - пояснил он.

Эксперт отметил, что сегодня Украина фактически формирует новые подходы к гуманитарному разминированию в условиях масштабного загрязнения.

"Если мы сможем нарастить серийное производство отечественных машин, обеспечить операторов техникой, запчастями и сервисом, мы вернем украинские земли в пользование быстрее, чем прогнозируют международные эксперты", - добавил Колесник.

Напомним, в результате войны Украина стала самой заминированной страной мира. Минное загрязнение - одно из самых серьезных последствий войны.