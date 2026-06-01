21 Июня 2026, 10:25
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Пять человек погибли и 25 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции
Туристический автобус съехал с дороги и перевернулся в провинции Испарта на западе Турции.
Погибли пять человек, 25 получили ранения. Среди пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Haberler.
Автобус возвращался из деревни Багыллы. Авария произошла в районе Гелендост на трассе Испарта — Конья. Водитель автобуса потерял управление из-за сильного дождя. Пострадавших доставили в больницы.