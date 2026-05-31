31 Мая 2026, 15:29
Воды Черного моря в Турции окрасились в коричневый цвет после ливня
В результате массовых ливней в Турции мутная вода попала в акваторию Черного моря у берегов провинции Гиресун.
Об этом сообщает Habertürk
Цвет воды у берегов изменился в районах Черного моря, куда стекала дождевая вода из ручьев после дождей. В районах, где в море впадают реки Батлама и Аксу, вода приобрела коричневый оттенок.
Как написало агентство в Anadolu Ajansı в X, помимо Гиресуна, ливни затронули провинции Османие, Хатай, Газиантеп и Кастамону. Начались наводнения, в результате которых некоторые дома и предприятия оказались затоплены.