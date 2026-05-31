В Турции при пожаре в пассажирском автобусе погибли 8 человек.

Как сообщает CNN Türk, в результате происшествия погибли как минимум 8 человек, включая одного ребёнка. По факту пожара начато расследование, передает media.az

Согласно информации, вспыхнувший в автобусе пожар быстро распространился, и транспортное средство полностью оказалось охвачено огнём. На место происшествия были направлены многочисленные пожарные расчёты, сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи. Сообщается, что пострадавшие госпитализированы.

Турецкие власти заявили о начале следствия для установления причин произошедшего. Личности погибших и пострадавших уточняются.