Песков: Путину доложили об инциденте с БПЛА в Румынии.

«А как вы думаете? Утаили?» — отреагировал Дмитрий Песков на вопрос о том, известно ли президенту о ситуации в Румынии. Песков обратил внимание журналистов, что глава государства сейчас работает в Астане и полностью сконцентрирован на российско-казахстанских отношениях. «Случившееся там (в Румынии) никоим образом не относится ни к той, ни к другой категории», — указал представитель президента, передает kommersant.ru

Сегодня ночью беспилотник влетел в жилой многоэтажный дом в городе Галац на востоке Румынии. В одной из квартир начался пожар. Пострадали два человека, еще 70 жильцов эвакуировали из здания. По словам главы МИД Румынии Оаны Цою, беспилотник был российским. Она призвала союзников по НАТО ускорить поставки систем ПВО в страну после инцидента с БПЛА. Альянс созвал экстренное заседание.

МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева по поводу удара. Кроме того, Румыния решила закрыть генконсульство России в Констанце, а российский генконсул Андрей Косилин объявлен персоной нон грата.