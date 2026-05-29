meduza.io logomeduza
29 Мая 2026, 19:43
8 505
Путин: Дрон, попавший в жилой дом в Румынии, мог быть украинским

Президент РФ Владимир Путин допустил, что дрон, который залетел в Румынию в ночь на 29 мая и попал в жилой дом, мог быть украинским.

Он заявил, что в прошлом дроны Украины залетали в Финляндию, Польшу, страны Балтии. И в случае с Румынией, по его словам, могло быть точно так же, передает meduza.io

Путин заявил, что первой реакцией на дроны, попавшие в воздушное пространство стран Европы, всегда было: «Караул! Русские идут! Русские бьют!» Затем, по его словам, оказывалось, что это украинские дроны.

Президент добавил, что, если России передадут «объективные данные» и остатки дронов для экспертизы, Москва даст оценку того, что произошло.

Беспилотник попал в жилой дом в Румынии во время атаки ВС РФ по Украине, ранения получили два человека. Президент Румынии Никушор Дан назвал падение дрона «самым серьезным инцидентом, затронувшим территорию страны с начала агрессивной войны Российской Федерации против Украины».

Источник
meduza.io logomeduza
