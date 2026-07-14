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dw.com logodw
14 Июля 2026, 11:22
13 031
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"Коалиция желающих" планирует военные учения в странах, граничащих с Украиной

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после переговоров в Париже с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

&#34;Коалиция желающих&#34; планирует военные учения в странах, граничащих с Украиной.
"Коалиция желающих" планирует военные учения в странах, граничащих с Украиной.

Учения пройдут в рамках плана по созданию многонациональных сил, которые будут развернуты после окончания войны РФ против Украины. По словам Макрона, "силы для обеспечения безопасности" носят "исключительно оборонительный характер". Правовая основа для размещения британских, французских и других "партнерских" войск в Украине после прекращения огня была заложена в январе, когда страны-участницы "коалиции желающих" подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, пишет dw.com

Кроме того, президент Франции объявил, что Киев получил лицензию на производство ряда французских видов вооружений, включая крылатые ракеты SCALP, высокоточные управляемые авиабомбы класса "воздух-земля" AASM и ракеты Aster для комплексов ПВО.

Украина также получит зенитно-ракетные комплексы SAMP/T нового поколения, радиолокационные системы и 16 французских истребителей Rafale, которые начнут выполнять задачи в ее воздушном пространстве в 2028–2029 годах.

Источник
dw.com logodw
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