Болгария отказалась участвовать в «коалиции желающих».

Болгария отклонила приглашение Франции вступить в «коалицию желающих», сообщил болгарский премьер-министр Румен Радев. Встреча девяти стран-участниц коалиции прошла вчера в Париже.

Радев отметил, что посетить встречу его пригласил лично президент Эмманюэль Макрон. «Болгарии там не место. Потому что мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине», — подчеркнул премьер-министр. Он подчеркнул, что Болгария такой помощи не оказывает, пишет bntnews.bg

По словам Радева, решение российско-украинского конфликта заключается «не в его затягивании военными средствами, а в сильной дипломатической миссии по прекращению эскалации». Он также добавил, что решения, касающиеся коллективной безопасности Европы, принимаются в других форматах.

Румен Радев сегодня будет присутствовать на военном параде в Париже по случаю Дня взятия Бастилии.