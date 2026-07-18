18 Июля 2026, 10:12
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Никушор Дан: Будет лучше сохранить в секрете, какую военную помощь Бухарест оказал Киеву
Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан.
Он отметил, что рассекречивание может показать, где из-за военных поставок в пользу ВСУ ослабла обороноспособность самой Румынии, передает logos-pres.md
Ранее Хельсинский комитет Румынии выиграл в первой инстанции процесс против румынского правительства, которое было обязано инстанцией опубликовать данные о военной помощи, которую Бухарест предоставил Киеву.
Премьер-министр Румынии Илие Боложан год назад на вопрос на эту тему не подтвердил, но и не опроверг информацию, что речь идёт о 3% ВВП, которые Бухарест тратит на поддержку Молдовы и Украины.