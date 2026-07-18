Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан.

Он отметил, что рассекречивание может показать, где из-за военных поставок в пользу ВСУ ослабла обороноспособность самой Румынии, передает logos-pres.md

Ранее Хельсинский комитет Румынии выиграл в первой инстанции процесс против румынского правительства, которое было обязано инстанцией опубликовать данные о военной помощи, которую Бухарест предоставил Киеву.

Премьер-министр Румынии Илие Боложан год назад на вопрос на эту тему не подтвердил, но и не опроверг информацию, что речь идёт о 3% ВВП, которые Бухарест тратит на поддержку Молдовы и Украины.



