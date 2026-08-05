Никушор Дан раскрыл имущество гражданской жены после слухов о скрытых активах.

Президент Румынии Никушор Дан опубликовал декларации об имуществе и интересах своей гражданской жены Мирабелы Грэдинару.

Глава государства объяснил решение стремлением к прозрачности и желанием «устранить любые спекуляции», передает rupor.md

Публикация документов носит добровольный характер. Дан и Грэдинару официально не женаты, поэтому ее имущество и доходы не должны указываться в декларации президента.

Этот вопрос неоднократно поднимался в румынском информационном пространстве. Еще во время предвыборной кампании Дана спрашивали, не позволяет ли отсутствие официального брака скрывать активы на имени гражданской жены. Политик тогда настаивал, что соблюдает закон, но допускал публикацию информации об имуществе Грэдинару в отдельном приложении.

Тема вновь возникла после публикации декларации самого президента 30 июня. Румынские СМИ обратили внимание, что в документе отсутствуют сведения о доходах и собственности его гражданской жены. При этом Грэдинару фактически исполняет функции первой леди, участвует в мероприятиях президентской администрации и представляет Румынию в зарубежных поездках.

Согласно документу, за предыдущий год Мирабела Грэдинару получила 158 360 румынских леев зарплаты в компании Automobile Dacia. Ей принадлежит участок площадью 1152 квадратных метра в коммуне Моара-Влэсией, а также доли в нескольких унаследованных земельных участках и двух жилых домах в уезде Васлуй.

Грэдинару задекларировала автомобили Renault Clio 2016 года и Opel Vectra 1992 года, акции Renault приблизительной стоимостью 4 тысячи евро, а также заем на сумму более 116 тысяч леев, предоставленный ассоциации SOS Orașul. Ее обязательства перед ING Bank составляют около 51,8 тысячи леев. Двое детей получили государственные пособия по 3 504 лея каждый.

Сам Никушор Дан за предыдущий год задекларировал 127 146 леев, полученных в мэрии Бухареста, и 93 567 леев в качестве президентского вознаграждения. Совокупный доход президента Румынии составил 220 713 леев.