Пентагон опубликовал новый доклад о полетах НЛО.

Пентагон опубликовал третью партию ранее засекреченных документов о полетах неопознанных летающих объектов. Файлы размещены на специальной веб-странице Пентагона, посвященной «неопознанным аномальным явлениям».

Всего Пентагон опубликовал 72 файла под названием «неидентифицированные аномальные явления». В них содержатся показания очевидцев, кадры и рисунки.

Так, среди опубликованных файлов есть доклад ЦРУ о возможном перемещении «летающих тарелок» между Будапештом и Москвой, датируемый ноябрем 1955 года. Документ основан на показаниях гражданина США родом из Венгрии. В докладе указывается, что мужчина получил письмо от племянницы из Будапешта, которая рассказывала об НЛО, быстро летающих в небе.

«Так называемые летающие тарелки (ракеты) в течение нескольких недель держали людей в нервном состоянии. Эти очень быстрые летающие объекты сильно заняли научные круги. Уверена, вы уже слышали из газет: скорость этих объектов оценивалась в 12 тыс. километров в час», — говорится в докладе.

К сообщению был приложен рисунок, показывающий строй и предполагаемый курс объектов между Москвой и Будапештом.

Также в одном из файлов приводится интервью с двумя очевидцами, заметившими яркий свет посреди своего заднего двора, датируемое июлем 2025 года. При этом их имена и места жительства не раскрываются. Согласно отчету, один из них заявил, что «никогда не видел ничего такого красного».

В материале отмечается, что в центре красной сферы диаметром около метра находилось «белое плазменное солнце» размером с баскетбольный мяч. Позднее очевидцы увидели второй шар, который, как оказалось, был связан с первым.

В интервью упоминались и другие сообщения о неизвестных сферах. «Это наблюдение произошло в радиусе 25 миль (40 км) от мест, где были замечены «треугольные сферы», «вращающиеся красные сферы» и «сферы над прудом», в хорошо известном малонаселенном районе», — говорится в отчете ФБР.

Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что файлы об НЛО, скрытые за грифом секретности, долгое время «служили поводом для обоснованных спекуляций». «Пришло время американскому народу увидеть их своими глазами», — заявил он.

Большинство явлений НЛО ранее оказывались либо фейками, либо вполне объяснимыми явлениями — люди воспринимали оптические иллюзии и полеты ракет как нечто необъяснимое. К примеру, в прошлом году жители села Чучково Рязанской области столкнулись с «непонятным светящимся объектом» на деревьях, который, как оказалось позже, был метеорологическим зондом.

В феврале президент США Дональд Трамп решил поручить министру обороны Питу Хегсету раскрыть правительственные документы о внеземной жизни и НЛО. Такое решение Трамп объяснил «огромным интересом к этому вопросу».

Впервые документы об НЛО Пентагон опубликовал 8 мая. Тогда на сайте было размещено 158 файлов, содержащих различные сведения о неизвестных объектах в небе. К примеру, там было размещено сообщение из посольства США в Душанбе, Таджикистан. В январе 1994 года таджикский пилот и трое американцев заметили НЛО, пролетевший над Казахстаном.

Вторая партия документов была опубликована 22 мая. Тогда было рассекречено 64 файла. Среди них был отчет ЦРУ, в котором говорилось о сборе разведданных в СССР. В данном документе описывается инцидент, произошедший летом 1973 года, когда источник ЦРУ наблюдал находящийся в воздухе светящийся ярко-зеленый неопознанный объект.