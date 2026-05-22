США поднимали 13 истребителей для «перехвата НЛО»
Согласно рассекреченным США документам об НЛО, ВВС страны поднимали в воздух по меньшей мере 13 истребителей для перехвата неопознанного летающего объекта.
Об этом пишет Newsweek со ссылкой на данные фонда Disclosure Foundation.
Фонд опубликовал более 300 страниц разведывательных отчетов Агентства национальной безопасности (АНБ) о наблюдениях НЛО после запроса в соответствии с Законом о свободе информации. Это произошло после того, как администрация президента Дональда Трампа в начале мая опубликовала первую партию рассекреченных файлов.
Как отмечает журнал, многие из файлов имели гриф TOP SECRET UMBRA — это кодовый термин АНБ, обозначающий наиболее секретный отдел радиотехнической разведки. В одном из таких документов очевидец описал «звездообразный объект», «совершенно точно не являющийся летательным аппаратом»: тот двигался вертикально на большой высоте и «постоянно вращался».
Другие документы описывали и иные случаи фиксации неопознанных элементов: например, один из них — с двумя желтыми огнями, на малой высоте и «бесшумно меняющий направление с севера на запад», а также объект с «светящимся излучением длиной 22 метра, распространяющимся по спирали от черного центра».
В феврале Трамп поручил министру обороны страны Питу Хегсету раскрыть правительственные данные, касающиеся неопознанных аномальных явлений (НАЗ): документы о внеземной жизни, воздушных явлениях и НЛО.