theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
17 Мая 2026, 22:00
11 124
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Экс-сотрудник ЦРУ раскрыл детали о пришельцах, найденных на Земле

Соединенные Штаты якобы обнаружили четыре различных вида инопланетной жизни после крушений НЛО.

Экс-сотрудник ЦРУ раскрыл детали о пришельцах, найденных на Земле.
Экс-сотрудник ЦРУ раскрыл детали о пришельцах, найденных на Земле.

Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на бывшего исследователя программ, финансировавшихся ЦРУ, доктора Хэла Путхоффа.

Заявление прозвучало в подкасте The Diary of a CEO, где Путхофф выступил вместе с режиссером фильма Age of Disclosure Дэном Фаррой. По словам 89-летнего ученого, люди, участвовавшие в операциях по извлечению объектов после крушений, рассказывали как минимум о четырех отдельных типах существ. При этом он уточнил, что лично не имел прямого доступа к этим материалам, однако доверяет источникам, с которыми общался.

Какие именно виды инопланетян «обнаружили» власти США, Путхофф не уточнил. Однако его давняя коллега и бывшая сотрудница программы AAWSAP доктор Эрика Дэвис утверждала, что речь идет о так называемых серых, нордиках, инсектоидах и рептилоидах.

По словам Дэвис, все эти существа имеют гуманоидный облик, две руки и две ноги. Она ссылалась на разведывательные данные. Рептилоиды и нордики, как утверждала исследовательница, достигают примерно шести футов роста — около 183 см. Об этом она рассказывала на заседании UAP Disclosure Fund в 2025 году, где присутствовали конгрессмены Нэнси Мейс, Анна Паулина Луна и Эрик Берлисон.

Нордики, по описанию сторонников подобных теорий, выглядят почти как жители Северной Европы, несмотря на внеземное происхождение. Рептилоидов описывают как покрытых чешуей существ с человеческими конечностями и длинными хвостами, которые передвигаются вертикально. «Серые» — небольшие лысые существа с крупными глазами, знакомые по многочисленным фильмам о пришельцах, включая «Близкие контакты третьей степени». Инсектоидов уфологи называют похожими на богомолов гуманоидными существами.

Бывший сотрудник разведки ВВС США и участник рабочей группы по неопознанным аномальным явлениям Дэвид Граш в 2023 году под присягой заявил в конгрессе, что США располагают «нечеловеческими биологическими материалами», найденными после десятков крушений НЛО.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте