Экс-сотрудник ЦРУ раскрыл детали о пришельцах, найденных на Земле.

Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на бывшего исследователя программ, финансировавшихся ЦРУ, доктора Хэла Путхоффа.

Заявление прозвучало в подкасте The Diary of a CEO, где Путхофф выступил вместе с режиссером фильма Age of Disclosure Дэном Фаррой. По словам 89-летнего ученого, люди, участвовавшие в операциях по извлечению объектов после крушений, рассказывали как минимум о четырех отдельных типах существ. При этом он уточнил, что лично не имел прямого доступа к этим материалам, однако доверяет источникам, с которыми общался.

Какие именно виды инопланетян «обнаружили» власти США, Путхофф не уточнил. Однако его давняя коллега и бывшая сотрудница программы AAWSAP доктор Эрика Дэвис утверждала, что речь идет о так называемых серых, нордиках, инсектоидах и рептилоидах.

По словам Дэвис, все эти существа имеют гуманоидный облик, две руки и две ноги. Она ссылалась на разведывательные данные. Рептилоиды и нордики, как утверждала исследовательница, достигают примерно шести футов роста — около 183 см. Об этом она рассказывала на заседании UAP Disclosure Fund в 2025 году, где присутствовали конгрессмены Нэнси Мейс, Анна Паулина Луна и Эрик Берлисон.

Нордики, по описанию сторонников подобных теорий, выглядят почти как жители Северной Европы, несмотря на внеземное происхождение. Рептилоидов описывают как покрытых чешуей существ с человеческими конечностями и длинными хвостами, которые передвигаются вертикально. «Серые» — небольшие лысые существа с крупными глазами, знакомые по многочисленным фильмам о пришельцах, включая «Близкие контакты третьей степени». Инсектоидов уфологи называют похожими на богомолов гуманоидными существами.

Бывший сотрудник разведки ВВС США и участник рабочей группы по неопознанным аномальным явлениям Дэвид Граш в 2023 году под присягой заявил в конгрессе, что США располагают «нечеловеческими биологическими материалами», найденными после десятков крушений НЛО.