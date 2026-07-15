МИД о заявлении ФСБ по поводу задержания граждан Молдовы: Мы обратились с запросом.

Во вторник, 14 июля, в день, когда посла РФ вызвали в Министерство иностранных дел Молдовы для объяснений по поводу упавшего в Каушанском районе дрона, российские спецслужбы сообщили о задержании двух граждан Республики Молдова.

По версии ФСБ, они якобы участвовали в подготовке атак с использованием беспилотников на военные объекты в Московской области и действовали по указанию Киева. МИД Молдовы обратился к российской стороне с просьбой предоставить подробности задержания и доказательства обвинений, передает tv8.md

Согласно заявлению российских спецслужб, задержания подозреваемых провели после обнаружения склада в Подмосковье, где якобы находились 35 замаскированных беспилотников. ФСБ утверждает, что аппараты были оборудованы системами управления канадского производства, оснащены взрывчаткой и предназначались для атаки на стратегический объект в одном из жилых районов Москвы.

Российская сторона утверждает, что беспилотники были доставлены в Россию из-за границы и спрятаны среди груза с керамической плиткой, отправленного из Испании.

По версии ФСБ, к этой операции были причастны двое граждан Молдовы. Как и в других подобных случаях, российские власти опубликовали видеозапись с одним из задержанных, который на камеру признаёт свою вину.

Помимо молдаван, задержан гражданин РФ, еще один человек был убит

Кроме двух граждан Молдовы, ФСБ сообщает о задержании гражданина России, который якобы должен был непосредственно осуществить атаку.

Также упоминается ещё один участник, который, по версии российских спецслужб, оказал сопротивление при задержании и был убит.

Реакция МИД Молдовы

В Министерстве иностранных дел Молдовы заявили, что посольство страны в Москве обратилось к российским компетентным органам с запросом официальной информации по этому делу. Однако на данный момент ответа получено не было.

В МИД подчеркнули, что после получения подтверждённых данных готовы предоставить дополнительные сведения.

Эксперты: Заявления пока невозможно подтвердить по независимым источникам

Отсутствуют имена задержанных, подтверждённые фотографии, копии документов, данные о месте хранения беспилотников или другие материалы, которые позволили бы самостоятельно проверить опубликованную информацию.

Фактически на данный момент общественности представлена только версия российских спецслужб — с видеозаписями и заявлениями, которые невозможно проверить полностью.

Гражданам Молдовы, находящимся в России, власти напоминают о необходимости учитывать возможные риски. В последние годы отношения между Кишинёвом и Москвой значительно ухудшились на фоне российского вторжения в Украину.

Ранее Министерство иностранных дел Молдовы выпустило предупреждение для граждан, планирующих поездки в Россию, после нескольких сообщений о ненадлежащем обращении с молдавскими гражданами.

Напряжённость между двумя странами усилилась и после дипломатического конфликта вокруг российского посла в Кишинёве Олега Озерова.

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что вручение верительных грамот послом было отложено из-за действий и заявлений Москвы, которые молдавские власти считают недружественными.