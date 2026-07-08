В Кишиневе карабинеры задержали двух мужчин, находившихся в розыске.

В ходе выполнения задач сотрудниками Регионального управления «Центр» Генерального инспектората карабинеров были выявлены два гражданина, находившиеся в розыске.

Они были переданы полиции для проведения дальнейших процессуальных действий в соответствии с законодательством, передает noi.md

В первом случае в результате специальных следственных мероприятий, проведенных Службой внутренней безопасности и расследований Регионального управления «Центр» IGC, был установлен мужчина, разыскиваемый Инспекторатом полиции сектора Чеканы в рамках уголовного дела, возбужденного по факту совершения мошенничества.

Во втором случае экипаж карабинеров, находившийся на дежурстве на улице Иона Крянгэ в муниципии Кишинёв, заметил мужчину, распивавшего алкоголь в общественном месте.

При проверке документов карабинеры установили, что данный гражданин разыскивается Инспекторатом полиции Сынжерей как должник перед государством.

Задержанный был конвоирован в Инспекторат полиции сектора Буюканы.