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noi.md logonoi
8 Июля 2026, 23:00
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В Кишиневе карабинеры задержали двух мужчин, находившихся в розыске

В ходе выполнения задач сотрудниками Регионального управления «Центр» Генерального инспектората карабинеров были выявлены два гражданина, находившиеся в розыске.

В Кишиневе карабинеры задержали двух мужчин, находившихся в розыске.
В Кишиневе карабинеры задержали двух мужчин, находившихся в розыске.

Они были переданы полиции для проведения дальнейших процессуальных действий в соответствии с законодательством, передает noi.md

В первом случае в результате специальных следственных мероприятий, проведенных Службой внутренней безопасности и расследований Регионального управления «Центр» IGC, был установлен мужчина, разыскиваемый Инспекторатом полиции сектора Чеканы в рамках уголовного дела, возбужденного по факту совершения мошенничества.

Во втором случае экипаж карабинеров, находившийся на дежурстве на улице Иона Крянгэ в муниципии Кишинёв, заметил мужчину, распивавшего алкоголь в общественном месте. 

При проверке документов карабинеры установили, что данный гражданин разыскивается Инспекторатом полиции Сынжерей как должник перед государством. 

Задержанный был конвоирован в Инспекторат полиции сектора Буюканы.

Источник
noi.md logonoi
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