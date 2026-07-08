Пациентов Бельцкой клинической больницы будут обеспечивать питанием через кейтеринг.

Пациентов Бельцкой больницы временно будут обеспечивать питанием через кейтеринг после появления в публичном пространстве фотографий, свидетельствующих о неудовлетворительных условиях в некоторых помещениях пищеблока учреждения.

Министерство здравоохранения инициировало проверку и запросило у администрации больницы информацию о сложившейся ситуации, принятых мерах и плане устранения выявленных проблем, передает IPN.

Административный совет больницы одобрил начало процедуры закупки услуг по проектированию капитальной реконструкции всего пищеблока. В настоящее время ведется заключение договора с компанией, которая разработает технический проект.

Кроме того, медицинское учреждение намерено обратиться в Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов с просьбой провести экспертизу и представить заключение о возможности дальнейшей эксплуатации пищеблока в существующих условиях либо о необходимости частичной или полной приостановки его работы.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что будут контролировать выполнение намеченных мер, а также соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований безопасности пищевых продуктов. В четверг министр здравоохранения Эмиль Чебан посетит Бельцкую клиническую больницу.